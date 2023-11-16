Назван простой способ сделать квартиру теплее

Менеджер по развитию DIY-сегмента компании «РОКВУЛ» Александр Коршунов в беседе с РИАМО назвал простой способ уменьшить проникновение холода в квартиру. Для этого, по его словам, понадобится фанера и фольга.

«Наклеить фольгу на фанеру и установить экран за батареей на расстоянии 2-3 см, чтобы конструкция не соприкасалась с радиатором. Таким образом тепло будет уходить на обогрев квартиры, а не внешней стены дома», — рассказал Коршунов.

Он также отметил, что большая часть тепла из квартиры уходит через окна. Эксперт посоветовал установить герметичные стеклопакеты, либо устранить все трещины и зазоры в имеющихся окнах.

Согласно прогнозу руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, холода в Москву придут в середине ноября, тогда же в столице выпадет снег. По его словам, 17 ноября температура понизится до -2 °C днем, и до -5 °C в ночное время суток.

Автоэксперт Сергей Канаев до этого объяснил, почему не стоит оставлять машину в теплом гараже зимой. По его словам, из-за перепада температуры кузов может начать ржаветь. Лучшим вариантом для автомобиля в холодное время года она назвал крытый проветриваемый паркинг.

Ранее строительный эксперт назвал эффективный материал для утепления пластиковых окон.