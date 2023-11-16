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В России призвали установить видеокамеры во всех школьных классах

Общественник Ветров: в школах нужны видеокамеры для предотвращения конфликтов

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Школьные классы нужно оборудовать системами видеонаблюдения, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Это, по его мнению, позволит свести к минимуму конфликтные ситуации. Такое предложение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Видеокамеры в классах не только позволят снизить количество конфликтов, но и помогут в случае, если потребуется разбирательство какой-то ситуации, а также станут «действенной защитой» педагогов от несправедливых обвинений со стороны учащихся, считает Ветров.

Все чаще в последнее время ученики снимают на телефон конфликты с преподавателями, однако как выглядела ситуация полностью, остается загадкой, напомнил общественник.

«К сожалению, немало конфликтных ситуаций становится достоянием широкой публики, — добавил он. — И такие видеозаписи зачастую провоцируют общественность к скоропалительным выводам и волнам возмущения».

Школьники могут выборочно вести съемку, использовать монтаж и различные манипуляции, чтобы исказить суть конфликта, считает Ветров. При этом авторитет учителя незаслуженно страдает, подчеркнул он и призвал Кравцова предусмотреть возможность оборудования классов камерами.

Ранее на Кубани школьники сняли на видео, как один из педагогов выбрасывает портфели детей из кабинета. Также публиковались видеокадры, как в калужской школе учительница ударила подростка, который сидел на уроке с телефоном в руке.

Пару лет назад сообщалось о планах протестировать в школах Подмосковья систему «умного» видеонаблюдения за школьниками с применением искусственного интеллекта. Предполагалось, что она будет следить за поведением учащихся и сообщать педагогам о потенциальных угрозах.

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