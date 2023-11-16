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Россиянам рассказали, как помочь опьяневшим от ягод птицам

Орнитолог Чернова: опьяневших от ягод птиц важно отнести в теплое помещение

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Опьяневших птиц, которые съели перебродившие ягоды и упали на землю, важно отнести в теплое помещение и положить в небольшую коробку. Об этом «Москве 24» рассказала сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова.

По ее словам, если оставить пернатых на улице, их жизни может угрожать опасность в виде холода, автомобиля, кошки или собаки.

«При опьянении и контузии алгоритм помощи одинаков: нужно забрать птицу домой, положить в небольшую коробку и оставить в тихом, темном, теплом месте без внешних раздражителей. Через три-четыре часа она придет в себя», — сказала эксперт.

Пострадавшую птицу важно накормить и напоить. В качестве еды лучше выбрать сваренное вкрутую измельченное яйцо. После того как птица придет в себя, ее нужно отнести в ближайший лесопарк. Если же она не пришла в себя и не может летать, стоит показать ее ветеринару или орнитологу, заключила Чернова.

Американские биологи до этого определили причину массового загрязнения ртутью многих видов тропических птиц. Проблема оказалась связана с добычей золота.

Ранее сообщалось, что в аэропортах России будут «ловить» дроны и птиц с помощью ИИ.

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