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Россияне назвали трамвай самым безопасным транспортом на зимних дорогах

Больше половины россиян выбирают общественный транспорт в снегопад и гололед

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mos.ru

Почти половина россиян из городов-миллионников назвала трамваи самым безопасным видом наземного транспорта в снегопад и гололед. Это показал опрос «Группы Мовиста», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По результатам опроса, около 57% респондентов выбирают общественный транспорт, около 30% — личный автомобиль, а 13% — такси.

При этом трамваи лидируют в рейтинге безопасного наземного транспорта в снегопад и гололед — более 45% опрошенных выбирают этот вид транспорта. На втором месте оказался автобус — 17%. На третьем месте расположился троллейбус — этот вариант выбрали 7% респондентов.

Антигероем опроса стали маршрутки: 42% пассажиров назвали их ненадежными, поскольку они часто нарушают ПДД. И только 5% посчитали этот вид транспорта безопасным на зимних дорогах. Примечательно, что 37% пассажиров выбрали ответ: «любой вариант ненадежен, если транспорт старый».

Также участников опроса попросили назвать меры, которые повысят надежность и безопасность наземного общественного транспорта зимой. В этом вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 72% опрошенных считают, что нужно лучше очищать дороги и рельсы от наледи. Более 43% предлагают отремонтировать дороги и трамвайные пути. Почти одинаковое количество голосов набрали предложения обновить парк транспортных средств и строже контролировать соблюдение ПДД — 37,6% и 35,6% соответственно. Треть опрошенных проголосовала за выделение полос для общественного транспорта.

Ранее были названы три способа снизить стоимость поездки на каршеринге в России.

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