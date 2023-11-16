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Каждый пятый студент в России готов работать нелегально

Большинству российских студентов тяжело совмещать работу с учебой

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Shutterstock

Каждый четвертый (28%) работающий студент выбирает оформление в штат, половина регистрируются самозанятыми и лишь 19% учащихся готовы работать без официального оформления. Такие данные следуют из результатов опроса Аналитического Центра Консоль.Про, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Российские студенты отмечают, что им нелегко дается работа в течение учебного года. В каждом пятом случае (22%) респонденты отмечают, что близки к увольнению из-за невозможности совмещения работы с посещением занятий в вузе. Еще 41% вынуждены сильно стараться, чтобы удовлетворить работодателя. Только каждый третий отметил, что руководство компании помогает и поддерживает их учебу наравне с рабочей занятостью.

Формат работы и размеры заработков студентов сильно отличаются. Самым популярным среди опрошенных стал гибкий график с возможностью работать 2-4 часа (36%). При этом каждый четвертый студент ежемесячно зарабатывает от 20 до 40 тыс. рублей, а еще 20% – от 10 до 20 тыс. Главные причины, по которым студенты выбирают работу, — покупка желанных вещей (43%), финансовая независимость (24%) и помощь родственникам (20%).

Преподаватели вузов, в свою очередь, настроены против рабочей занятости студентов. В большинстве случаев (30%) преподаватели не считают работу уважительной причиной для отсутствия студента в учебном процессе. Лишь 16% студентов отмечают поддержку и понимание педагогов. Интересно, что большая часть работающих студентов все же считают учебу важнее работы. Свыше трети (40%) отмечают, что им удается успешно совмещать два процесса, еще четверть (23%) признают, что высшее образование для них приоритетнее заработка.

Свыше трети (37%) российских работающих студентов уверены, что учащимся европейских вузов гораздо проще совмещать работу и учебу. По мнению пятой части (23%) опрошенных студентов из России, учебная нагрузка в зарубежных университетах ниже, а абсолютное большинство (38%) опрошенных уверены, что часто европейские студенты имеют свободный график посещения занятий. При этом 30% учащихся российских вузов считают уровень зарубежного образования ниже отечественного. Лишь 17% опрошенных студентов признались, что хотели бы получить зарубежное высшее образование.

Ранее российский сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование.

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