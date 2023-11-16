Врач назвала причины неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта в медицине называется галитоз. Причины этого могут быть разными — от проблем с деснами и зубами до заболеваний внутренних органов, рассказала «Газете.Ru» врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Эржена Дымчикова.

Как отметила врач, самая частая причина — заболевания десен и зубов (гингивит, кариес, пародонтит и другие).

«Вторая по частоте причина — заболевания носа, горла, небных миндалин (тонзиллит, синуситы, искривление перегородки носа, риниты и т.д.). Небные миндалины являются зоной усиленного размножения микроорганизмов, в результате своей жизнедеятельности формирующие казеозные пробки, которые крайне неприятно пахнут», — рассказала Дымчикова.

Говоря о том, как искривление перегородки носа, синуситы и риниты влияют на запах изо рта, она отметила, что в данном случае роль играют два фактора: стекание отделяемого из носа и околоносовых пазух по задней стенке глотки и попадание его на корень языка; заложенность носа, из-за которой человек начинает дышать ртом. Это приводит к высушиванию рта и горла и созданию идеальной среды для размножения бактерий.

«Поэтому, если у вас неприятно пахнет изо рта, то в первую очередь необходимо посетить стоматолога и врача», — отметила оториноларинголог.

Также, по ее словам, наряду с вышеперечисленными причинами, галитоз могут вызывать заболевания внутренних органов: ЖКТ (гастрит, дивертикулы пищевода, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и т.д.); заболевания бронхолегочной системы (бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмония, легочный абсцесс, злокачественные процессы легких); заболевания печени, почек и эндокринной системы.

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