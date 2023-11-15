В Нижегородской области задержали женщину и ее 17-летнего сына за поджог военкомата

В Нижегородской области женщина была поймана при попытке поджога военкомата вместе со своим несовершеннолетним сыном. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Военный комиссариат на Революционной улице в Шахунье неизвестные атаковали 15 ноября. Они бросили в окно здания коктейль Молотова, но бутылка с зажигательной смесью только повредила стекло, отрикошетила и упала на землю. Начался пожар, с ним смогли справиться сами сотрудники военкомата.

Поджигателей задержали на месте. Ими оказались 49-летняя местная жительница и ее 17-летний сын, студент колледжа. Задержанных доставили в отдел внутренних дел.

Накануне попытку поджога военкомата зафиксировали в Кабардино-Балкарии.

Ранее в нескольких российских регионах родственникам мобилизованных запретили проводить митинги в их поддержку.