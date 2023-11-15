Адвокат сообщил о завершении следствия по делу Стрелкова

Адвокат Александр Молохов заявил, что следствие по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму завершено, в ближайшее время его передадут в Мосгорсуд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сторона защиты уже ознакомилась с материалами, сейчас дело находится на стадии утверждения прокурором обвинительного заключения. Адвокат добавил, что после дело передадут в Мосгорсуд для рассмотрения в закрытом режиме.

До этого Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в призывах к экстремизму.

До этого ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека Российской Федерации Алексей Мельников заявил, что состояние здоровья бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) после ареста ухудшилось, однако сейчас он уже чувствует себя лучше, от обследования в больнице СИЗО отказался, за ним наблюдает врач.

Ранее Стрелкову предъявили обвинение.