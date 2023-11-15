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Взрыв произошел на свалке в Таганроге

Губернатор Ростовской области Голубев: взрыв произошел на свалке в Таганроге

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Павел Бедняков/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на несанкционированной свалке в Таганроге произошел взрыв. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, свалка находится на Николаевском шоссе. Инцидент произошел при уборке мусора фронтальным погрузчиком.

«Пострадал водитель погрузчика, сейчас ему оказывают помощь медики. На месте работают специалисты, задействованы все необходимые службы, устанавливаются причины взрыва», — заявил губернатор.

До этого в центре Ростова-на-Дону на пересечении Газетного переулка и улицы Серафимовича загорелся двухэтажный жилой дом.

Дымом заволокло улицу, запах гари распространился по всему центру. В Telegram-службе МЧС сообщили, что горит кровля здания по всей площади. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В соцсетях отмечали, что все люди самостоятельно эвакуируются.

До этого в ночь на 7 ноября МЧС РФ сообщило, что в ТЦ «Гвоздь» недалеко от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ произошел пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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