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Глава Коми предложил исключить аборты из полиса ОМС

Глава Коми Уйба предложил на федеральном уровне исключить аборты из полисов ОМС

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Коми Владимир Уйба предложил исключить аборты из полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом он заявил на заседании Совета по «сохранению укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей», передает агентство БНК.

В ходе заседания он предложил максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту на региональном уровне.

«А на федеральном нужны изменения в нормативно-правовой базе, направленные на исключение из ОМС абортов, если, конечно, это не связано с риском для жизни женщины и подтверждено медицинскими заключениями, — цитирует Уйбу агентство.

По его словам, чаще всего женщины идут на аборт из-за «отсутствия работы, отсутствия перспективы при рождении ребенка по жилью, нежелание партнера иметь детей, осуждение семьей».

Глава Коми также заявил, что в республике за 2022 год «недородили» 800 детей.

15 ноября в ЛДПР напомнили о заветах Жириновского и советском опыте по теме запрета абортов.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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