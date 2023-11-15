Глава Коми предложил исключить аборты из полиса ОМС

Глава Коми Владимир Уйба предложил исключить аборты из полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом он заявил на заседании Совета по «сохранению укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей», передает агентство БНК.

В ходе заседания он предложил максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту на региональном уровне.

«А на федеральном нужны изменения в нормативно-правовой базе, направленные на исключение из ОМС абортов, если, конечно, это не связано с риском для жизни женщины и подтверждено медицинскими заключениями, — цитирует Уйбу агентство.

По его словам, чаще всего женщины идут на аборт из-за «отсутствия работы, отсутствия перспективы при рождении ребенка по жилью, нежелание партнера иметь детей, осуждение семьей».

Глава Коми также заявил, что в республике за 2022 год «недородили» 800 детей.

15 ноября в ЛДПР напомнили о заветах Жириновского и советском опыте по теме запрета абортов.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.