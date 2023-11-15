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Канада назначила нового посла в России

Сара Тейлор стала новым послом Канады в РФ

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Canada in Cambodia/X

Канада назначила нового посла в РФ — Сару Тейлор. Об этом сообщили в МИД страны.

О новом назначении объявила министр иностранных дел Мелани Жоли. До этого Тейлор работала в дипмиссиях Канады в Таиланде, Лаосе и Камбодже. Она сменит кадрового дипломата Элисон Леклер, которая была выбрана на должность посла Канады в России в октябре 2019 года. До этого пост занимал Джон Кер с 2014 года.

В апреле послу Канады указали на «неизбежные последствия» злоупотребления дипстатусом. Леклер вызвали в МИД РФ в связи с публичными комментариями в отношении приговора политику Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом). В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные действия, сопровождаемые развернутой официальной Оттавой «оголтелой русофобской кампанией» представляют собой прямое вмешательство в наши внутренние дела.

Ранее сообщалось, что послов Британии, Канады и США в Москве вызвали в МИД из-за вмешательства в дела РФ.

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