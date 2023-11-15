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В Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик

В Екатеринбурге мальчик вышел на прогулку с родителями и пропал

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Shutterstock

В Екатеринбурге шестилетний мальчик гулял с родителями и потерялся. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на поисковый отряд «Прорыв».

Инцидент произошел, когда семья находилась на прогулке. По неизвестной причине ребенок исчез. По словам волонтеров, до этого случая он никогда не убегал и не терялся.
К поискам ребенка привлекли не только добровольцев, но и полицейских. Волонтеры призывали всех, кто что-то знал о местонахождении мальчика, сообщать отряду.

В последствии ребенка нашли. О том, почему младший член семьи оказался далеко от родителей и как его обнаружили, не сообщается, так как добровольцы не публикуют информацию о деталях.

Ранее на севере Камчатки двое мужчин пропали в тундре в 30-градусный мороз.

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