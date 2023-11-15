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Врач прокомментировал ситуацию с заболеваемостью корью в России

Врач Круглый: вспышки кори в РФ связаны с недостаточной иммунизацией населения

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Kaspars Grinvalds/Shutterstock

Член Совета Федерации, заслуженный врач-педиатр РФ Владимир Круглый в эфире «Радио 1» прокомментировал данные Роспотребнадзора, согласно которым, за девять месяцев 2023 года в России выявлено 8073 случая кори, что почти в 300 раз больше, чем за аналогичный прошлогодний период. По словам специалиста, вспышки кори в ряде регионов страны связаны с недостаточным уровнем иммунизации населения, учитывая то, что заболевание является крайне заразным.

«К сожалению, в настоящее время в силу появления некоего «антипрививочного движения» происходит достаточно много необоснованных отказов от вакцинации, которая является строго добровольной», — посетовал Круглый.

При этом он отметил, что вакцина поставляется в регионы в необходимых объемах в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации. В качестве профилактической меры по борьбе с распространением кори врач назвал обязательную иммунизацию детей и жесткое соблюдение календаря прививок.

На этой неделе стало известно, что один из корпусов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова закрыли из-за вспышки кори. А в Пензенской области из-за выявленных случаев заболевания в трех сельских школах детей оставили на каникулах.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков до этого предупреждал, что заражение корью грозит серьезными последствиями для здоровья, вплоть до слепоты и потери слуха. Причем острый коревой энцефалит, который лишает человека многих функций, по его словам, может проявиться только через шесть-семь лет.

Ранее врач-иммунолог призвала взрослых россиян проверить антитела к кори.

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