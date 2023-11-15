Врачи предупредили россиян о страшных последствиях кори и призвали принять меры

Заражение корью грозит серьезными последствиями для здоровья, вплоть до слепоты и потери слуха, предупредил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Причем острый коревой энцефалит, который лишает человека многих функций, может проявиться только через шесть-семь лет, заявил он в интервью НСН, призвав вовремя начать ревакцинацию населения.

Россия побила «рекорд» 2019 года по заболеваемости корью, кода в год фиксировалось 4 тыс. больных. Этот показатель сегодня превышен вдвое, отметил врач.

Острый коревой энцефалит, который проявляется через несколько лет, поражает внутреннее ухо, роговицу глаза, может привести к слепоте, рассказал иммунолог. Причем вспышку заболевания в общежитиях среди работников и студентов он назвал лишь верхушкой айсберга.

«Корь – это одна из самых заразных инфекций у человека, в среднем при отсутствии мер каждый человек заболевший заражает примерно 18-20 человек, – подчеркнул Крючков. – Общая заболеваемость гораздо выше, чем вспышки, о которых пишут СМИ».

Распространение болезни связано со снижением коллективного иммунитета на фоне недостаточного охвата вакцинацией, объяснил врач. Мигранты тоже оказывают влияние, но в меньшей степени, убежден он.

«Вспышки были и среди сезонных рабочих, которые россияне. Они просто живут вместе в закрытых помещениях, это взрослые люди, у которых уже иммунитет против кори ослаблен», – объяснил иммунолог.

Он призвал начать ревакцинацию с профессиональных групп, а также следить за детскими прививками, подчеркнув, что это единственный вариант борьбы с инфекцией.

Напомним, на этой неделе стало известно, что один из корпусов Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова закрыли из-за вспышки кори. А в Пензенской области из-за вспышки кори в трех сельских школах детей оставили на каникулах.