Россиянка проглотила шляпную булавку, когда повязывала на голове платок

Медики больницы скорой медицинской помощи Уфы спасли 17-летнюю девушку, которая случайно проглотила булавку, пока повязывала платок. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В приемное отделение больницы поступила 17-летняя девушка, она сообщила врачам, что повязывала платок на голове и случайно вдохнула шляпную булавку, которую держала в зубах.

В ходе обследования выяснилось, что острый конец булавки вонзился в слизистую оболочку пищевода. Жизни девушки грозила опасность, инородное тело могло проткнуть крупный сосуд, что вызвало бы внутреннее кровотечение.

Бригаде хирургов удалось извлечь булавку за 15 минут, состояние пациентки не вызывает у медиков опасений.

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