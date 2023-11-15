Врачи о мороженом с алкоголем: сахар и этиловый спирт быстро приведут к зависимости

Мороженое с алкоголем – это опасное лакомство, которое грозит человеку развитием зависимости от спиртного, считает преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. После употребления в пищу такого десерта лучше не садиться за руль, предупредил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Один шарик мороженого с крепким напитком приводит к тому, что в крови будет минимум 0,6 промилле (или 2–8%) алкоголя, отметил Умнов. При таком состоянии уже замедляется реакция на происходящее, поэтому нельзя управлять автомобилем, подчеркнул он.

«Также возможно развитие алкогольной зависимости. Эффект у алкоголя накопительный. Если сегодня съел один шарик, то потом потребуется 2 шарика для повышения настроения и так далее. Тем более с сахаром из сопутствующих сливок …. Мммм, комбо. И сахар вызывает удовольствие, и этиловый спирт», — подчеркнул эксперт.

Этиловый спирт в составе такого мороженого приводит к повреждению клеток желудка и головного мозга, нарушению работы органов, добавил Умнов. В результате ухудшаются память, обучаемость, сон и когнитивные навыки, а также все это грозит лишним весом и предиабетом.

Напомним, врачи также предупреждают, что детям есть мороженое с алкоголем особенно опасно, так как это грозит им алкогольной интоксикацией и гипогликемической комой.

Ранее сообщалось о планах запретить продажу мороженого с алкоголем несовершеннолетним.