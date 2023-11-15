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Россиянин украл музыкальный инструмент у школьника

В Москве задержали мужчину, укравшего музыкальный инструмент у ребенка

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МВД РФ по г. Москве

Семилетний мальчик лишился духового музыкального инструмента, который забыл на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Московский школьник возвращался домой после занятий в музыкальной школе, мальчик ждал на остановке автобус и забыл на скамейке трубу в чехле. Музыкальный инструмент заметил 23-летний мужчина, который воспользовался ситуацией и похитил чужое имущество.

Родители ребенка обратились в полицию и заявили о краже. Злоумышленника задержали спустя несколько часов, духовой инструмент стоимостью 28 тысяч рублей изъят, возбуждено уголовное дело.

Ранее грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.

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