В российской поликлинике трехмесячный ребенок упал с массажного стола

В одной из поликлиник Волгограда трехмесячный ребенок упал с массажного стола. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Инцидент произошел в одной из поликлиник Дзержинского района. По предварительной информации, трехмесячная девочка упала с массажного стола, когда медицинский сотрудник отвлекся.

Младенца госпитализировали, информация о полученных ребенком повреждениях, а также его состоянии отсутствует.

Ранее на Сахалине врачи повредили младенцу руку во время родов.