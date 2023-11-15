Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В российской поликлинике трехмесячный ребенок упал с массажного стола

СК Волгограда начал проверку после падения 3-месячного ребенка в поликлинике

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В одной из поликлиник Волгограда трехмесячный ребенок упал с массажного стола. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Инцидент произошел в одной из поликлиник Дзержинского района. По предварительной информации, трехмесячная девочка упала с массажного стола, когда медицинский сотрудник отвлекся.

Младенца госпитализировали, информация о полученных ребенком повреждениях, а также его состоянии отсутствует.

Ранее на Сахалине врачи повредили младенцу руку во время родов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий