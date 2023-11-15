Красный Полумесяц проводит эвакуацию из больницы «Аль-Кудс»

Красный Полумесяц сообщил о проведении эвакуации пациентов и медицинских работников из блокированной израильскими войсками больницы «Аль-Кудс». Об этом сообщается на странице Красного Полумесяца в соцсети X.

«Это был трудный и опасный день. Нам удалось эвакуировать пациентов, раненых, их семьи и медицинские бригады, оказавшиеся заблокированными в больнице «Аль-Кудс»... Это произошло после более чем 10-дневной блокады, в течение которой медицинские и гуманитарные грузы не могли попасть в больницу», — сообщили в Красном Полумесяце.

В организации отметили, что госпиталь «Аль-Кудс» перестал быть безопасным местом из-за постоянных бомбардировок со стороны ВВС Израиля и обстрелов из танков.

До этого палестинский Красный Полумесяц сообщил, что из больницы «Аль-Кудс» готовится эвакуация пациентов и персонала.

7 ноября авиация Армии обороны Израиля также нанесли удар по зданию, которое находится рядом с больницей «Аль-Кудс».

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.