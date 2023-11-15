В сервисе доставки еды появилась услуга кейтеринга к новогодним праздникам

К сезону новогодних праздников Яндекс Еда запустила новую услугу — кейтеринг. Об этом сообщает пресс-служба сервиса доставки еды. На данный момент услуга доступна в Москве и Московской области.

Отмечается, что на сервисе можно заказать готовые блюда, а также сопутствующие услуги. В пресс-службе уточнили, что все это предоставляют компании-партнеры Еды. По новой услуге с сервисом уже сотрудничают порядка 30 компаний.

«Среди услуг, которые доступны в кейтеринге Еды, — клининг, помощь повара, бармена, официанта, грузчика. Для сервировки стола и оформления пространства можно заказать посуду и украшения — например, бокалы, салфетки, скатерти, свечи, воздушные шары. Сервис продолжит развивать кейтеринг и после новогодних праздников, будет расширять список партнеров и сопутствующих услуг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что услуга доступна в приложении Еды в разделе «Кейтеринг». При этом при оформлении заказа можно выбрать для доставки любой день и время ближайшей недели.

Кроме того, в Еде появилась возможность заказать с доставкой готовые рационы питания на 1–3 дня. Их привезут в удобное для пользователя время в любой день ближайшей недели. Пользователи могут выбрать набор блюд у одного из партнеров.

Сейчас доставка таких блюд работает в Москве и Санкт-Петербурге.