Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптик сообщил об обильных осадках за сутки в Москве

Тишковец: в Москве за сутки выпало до 20% от месячной нормы осадков

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

До 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что за минувшие сутки в столице выпало от 5 мм осадков на ВДНХ до 10 мм — в Тушино.

Специалист отметил, что за ночь минимальная температура в столице составляла +1,6°C, по области в Луховицах были заморозки до -1,7°C.

До этого синоптик Александр Ильин заявил, что к концу недели в Москву придет мороз и снег, в столице начнут появляться первые признаки зимы. По его словам, до 16 ноября в столице следует ожидать положительную температуру.

Синоптик отметил, что 15 ноября в городе прогнозируется +2…+4°C, вечером ожидается снег с дождем, местами гололедица, а ночью температура опуститься до 0°C.

Уже в четверг днем температура будет в пределах 0…+2°C, ночью ожидается до -1°C.

Ильин добавил, что 17 ноября в столице будет еще холоднее, установятся «чувствительные морозы». Днем прогнозируется -1…-6°C, ночью — -4°C

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что 17 ноября станет самым холодным днем на этой неделе в столице.

Ранее ученые выяснили, как потепление в Арктике скажется на глобальном климате.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий