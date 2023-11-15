Синоптик сообщил об обильных осадках за сутки в Москве

До 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что за минувшие сутки в столице выпало от 5 мм осадков на ВДНХ до 10 мм — в Тушино.

Специалист отметил, что за ночь минимальная температура в столице составляла +1,6°C, по области в Луховицах были заморозки до -1,7°C.

До этого синоптик Александр Ильин заявил, что к концу недели в Москву придет мороз и снег, в столице начнут появляться первые признаки зимы. По его словам, до 16 ноября в столице следует ожидать положительную температуру.

Синоптик отметил, что 15 ноября в городе прогнозируется +2…+4°C, вечером ожидается снег с дождем, местами гололедица, а ночью температура опуститься до 0°C.

Уже в четверг днем температура будет в пределах 0…+2°C, ночью ожидается до -1°C.

Ильин добавил, что 17 ноября в столице будет еще холоднее, установятся «чувствительные морозы». Днем прогнозируется -1…-6°C, ночью — -4°C

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что 17 ноября станет самым холодным днем на этой неделе в столице.

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