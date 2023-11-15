Консул в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке

Сотрудники российского консульства в Мехико совместно с соотечественниками оказали помощь 73-летней Валентине Котовой, которую ее семья, переехавшая в США, оставила в Мексике. Они направили женщину в Москву и призвали помочь ей в России, так как она нуждается в уходе и находится в преклонном возрасте, пишет РИА Новости.

«С помощью наших соотечественников и нашего посольского врача мы разместили ее в гостинице, оказали небольшую медицинскую помощь и вчера отправили в Россию. Мы очень беспокоимся, так как у нее там нет никаких родственников», — рассказал консул Александр Иващенко.

По словам Иващенко, Валентина Котова приехала в Мексику в 2022 году вместе со своим сыном и его женой, которые планировали нелегально пересечь границу и попасть в США. Женщина продала свое имущество, но попытка пересечь границу была пресечена миграционной службой, и семья осталась в Мексике. Сын Котовой и его украинская супруга позднее уехали в США по программе для украинских беженцев, а пожилая женщина осталась без денег и с вещами у дверей российского консульства.

Как отметил консул, женщина находится в плохом состоянии здоровья — она не может ходить из-за болей в спине, передвигается на коляске и страдает от высокого давления. Однако в России ее никто не ждет, у нее нет жилья, а сын отказался помогать пожилой женщине, как сообщили дипломаты.

«Мы поздно обратились к СМИ с просьбой о помощи. Мы думали, что сможем помочь ей в России через наши личные контакты, но, к сожалению, не нашли никого. Может быть, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь», — добавил Иващенко.

По данным онлайн-табло, рейс Котовой из Дубая ЕК129 прибудет в московский аэропорт Домодедово утром в среду в 08:19. Пенсионерка намерена добраться до Воронежа и снять комнату там, однако ее состояние здоровья и отсутствие документов для получения медицинской помощи в Москве вызывают опасения.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.