В Финляндии осквернили могилы советских солдат

Захоронение советских солдат на кладбище Кавиланнуми, расположенном в финском городе Сало, осквернили. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Акт вандализма был совершен в ноябре. На кладбище похоронены 17 военнопленных. Было заведено уголовное дело.

Финские власти осуждают этот акт вандализма над могилами и памятниками солдат и военнопленных.

«Вандализм на местах захоронений недопустим. Если на местах захоронений будут совершены акты вандализма или другие неподобающие действия, делами будет заниматься полиция», — приводится в сообщении слова представителя региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём.

Ранее стало известно, что в Австрии вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат.

До этого на литовской части Куршской косы вандалы осквернили памятник на месте захоронения советских воинов Великой Отечественной войны.

Ранее в Молдавии вандалы осквернили памятник советским солдатам.