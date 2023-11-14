Дети Политковской заявили, что не считают помилование Хаджикурбанова искуплением вины

Дети убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской Вера и Илья резко осудили помилование и освобождение бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова. Об этом сообщает «Новая газета».

По словам детей Политковской, помилование Хаджикурбанова, о котором им не сообщили, не свидетельствует об искуплении вины и раскаянии преступника. Они назвали случившееся «чудовищным фактом несправедливости и произвола, надругательством над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга».

Они обратили внимание на то, что признанный в 2014 году виновным судом присяжных и приговоренный к 20 годам лишения свободы Хаджикурбанов не отбыл и половины срока наказания.

«Комментировать тут нечего. Требовать не от кого. Искать справедливость бессмысленно», — резюмировали Политковские.

Ранее сообщалось, что Сергей Хаджикурбанов, экс-сотрудник управления по борьбе с организованной с преступностью МВД и фигурант дела об убийстве журналистки Анны Политковской, отправился в зону СВО, получил помилование и продолжает участвовать в боевых действиях.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.