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Дети Политковской заявили, что не считают помилование Хаджикурбанова искуплением вины

Дети Анны Политковской осудили помилование Хаджикурбанова

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Антон Денисов/РИА Новости

Дети убитой в 2006 году журналистки Анны Политковской Вера и Илья резко осудили помилование и освобождение бывшего сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова. Об этом сообщает «Новая газета».

По словам детей Политковской, помилование Хаджикурбанова, о котором им не сообщили, не свидетельствует об искуплении вины и раскаянии преступника. Они назвали случившееся «чудовищным фактом несправедливости и произвола, надругательством над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга».

Они обратили внимание на то, что признанный в 2014 году виновным судом присяжных и приговоренный к 20 годам лишения свободы Хаджикурбанов не отбыл и половины срока наказания.

«Комментировать тут нечего. Требовать не от кого. Искать справедливость бессмысленно», — резюмировали Политковские.

Ранее сообщалось, что Сергей Хаджикурбанов, экс-сотрудник управления по борьбе с организованной с преступностью МВД и фигурант дела об убийстве журналистки Анны Политковской, отправился в зону СВО, получил помилование и продолжает участвовать в боевых действиях.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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