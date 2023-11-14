В Москве арестовали россиянина за сотрудничество с иностранным государством

Суд Москвы отправил в следственный изолятор (СИЗО) сроком на два месяца гражданина РФ Александра Григорьева по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григорьева Александра Евгеньевича», — говорится в сообщении.

Срок избранной меры пресечения избран до 13 января 2024 года. Уточняется, что Григорьев — безработный житель столицы. Другие подробности дела не раскрываются.

10 ноября сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Блинов по статье УК РФ о государственной измене. Сообщалось также, что Федеральная служба безопасности России попросила Лефортовский суд Москвы заключить Блинова под стражу. Подробности уголовного дела не уточняются из-за грифа секретности.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Рылов по обвинению в государственной измене.