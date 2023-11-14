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Сергей Собянин рассказал о расширении сети центров «Московского долголетия»

Число центров «Московского долголетия» в столице превысило 100

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Телеграм-канал Сергея Собянина

В столице открыли 10 новых центров «Московского долголетия». Теперь число таких центров в столице превысило 100, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Они заработали в районах Бескудниковский, Северное Тушино, Арбат, Гольяново, Покровское-Стрешнево, Северное Бутово, Обручевский, Савелки и Внуково, а также в поселении Сосенском», — написал он.

Градоначальник подчеркнул, что за четыре года в Москве для старшего поколения была создана крупнейшая в мире сеть учреждений и уникальную инфраструктура.

Как уточнили на сайте мэра Москвы, в таких центрах горожане могут общаться, делиться опытом, создавать клубы по интересам, вместе укреплять здоровье и просто общаться.

Теперь в городе есть 106 центров «Московского долголетия». Кроме того, Собянин отметил, что уже в следующем году они должны появиться в каждом районе.

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