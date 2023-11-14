Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Студенты во Львове требуют уволить оскорблявшую русскоязычных активистку

Студенты вуза во Львове требуют уволить активистку, оскорблявшую русскоязычных

close
100%
Michael Kuenne/Global Look Press

Студенты университета «Львовская политехника» устроили акцию протеста с требованием уволить преподающую там бывшую депутата Рады Ирину Фарион, которая оскорбляла говорящих на русском украинцев. Об этом сообщает издание «Страна».

По его данным, несколько десятков человек собрались у здания вуза и скандировали требования уволить преподавателя. При этом ранее руководство учебного заведения отказывалось увольнять Фарион, заявив, что не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне стен университета.

До этого Фарион заявила, что русскоязычных военнослужащих, находящихся в рядах Вооруженных сил Украины, следует считать врагами. Политик назвала всех русскоговорящих «москворотыми» и отметила, что воевать на стороне Украины «не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку». Также она отметила, что служба в армии не является заслугой.

В конце октября она потребовала утилизировать говорящих на русском языке граждан Украины. Гнев политика вызвал таксист в Киеве, который в ответ на требования пассажиров разговаривать на украинском языке попросил их покинуть машину.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил о недопустимости притеснения граждан, говорящих на русском языке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий