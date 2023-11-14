Студенты во Львове требуют уволить оскорблявшую русскоязычных активистку

Студенты университета «Львовская политехника» устроили акцию протеста с требованием уволить преподающую там бывшую депутата Рады Ирину Фарион, которая оскорбляла говорящих на русском украинцев. Об этом сообщает издание «Страна».

По его данным, несколько десятков человек собрались у здания вуза и скандировали требования уволить преподавателя. При этом ранее руководство учебного заведения отказывалось увольнять Фарион, заявив, что не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне стен университета.

До этого Фарион заявила, что русскоязычных военнослужащих, находящихся в рядах Вооруженных сил Украины, следует считать врагами. Политик назвала всех русскоговорящих «москворотыми» и отметила, что воевать на стороне Украины «не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку». Также она отметила, что служба в армии не является заслугой.

В конце октября она потребовала утилизировать говорящих на русском языке граждан Украины. Гнев политика вызвал таксист в Киеве, который в ответ на требования пассажиров разговаривать на украинском языке попросил их покинуть машину.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил о недопустимости притеснения граждан, говорящих на русском языке.