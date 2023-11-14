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Толстой объяснил слова о запрете на работу в РФ приезжим из стран с другим государственным языком

Депутат Толстой заявил, что разделение людей по знанию русского — не национализм

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой объяснил свои слова о недопустимости работы в публичных местах гражданам стран, где русский язык не является государственным. В разговоре с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что не считает такой подход попадающим под определение национализма.

«Нет не считаю [что это попадает под определение национализма]. Закон требует от всех работающих в России иностранцев знания русского языка», — сказал Толстой.

На вопрос о том, относится ли высказывание к Казахстану и Кыргызстану — странам, где хорошо говорят на русском, но он не является государственным языком — депутат не ответил.

«Не вижу смысла в одностороннем поощрении пренебрежения русским языком на территории бывшего СССР. Хочешь работать в России — учи русский», — заключил Толстой.

До этого Петр Толстой заявил, что гражданам стран, где русский язык не является государственным, недопустимо работать в публичных местах. В том числе водителями, продавцами и курьерами. Соответствующее заявление политик сделал во время парламентских слушаний в Совфеде.

Ранее в Федерации мигрантов назвали уфологами чиновников, запрещающих приезжим работать в такси.

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