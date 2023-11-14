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В Крыму мать заявила в полицию на сына, который хранил дома винтовку

Mash на волне: в Крыму мать заявила в полицию на сына из-за винтовки

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Global Look Press

В Алупке женщина заявила в полицию на сына, который хранил дома пневматическую винтовку, купленную на маркетплейсе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

С заявлением в полицию обратилась жительница Алупки, она сообщила правоохранителям, что ее 31-летний сын хранит дома пневматическую винтовку, которую он купил на маркетплейсе.

В один из дней мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрал винтовку и отправился с ней на прогулку. Поведение сына напугало мать, она решила рассказать все полицейским.

Винтовку у любителя оружия изъяли, выяснилось, что мужчина заменил винтовую пружину на газовую, чтобы она лучше стреляла. Владелец купленного на маркетплейсе оружия находится под подпиской о невыезде.

Ранее ребенок ранил себя из пистолета, найденного на детской площадке.

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