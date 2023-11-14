В Белгородской области запустили чат-бот для поиска «плохих людей» среди россиян

Правительство Белгородской области сообщило в своем Telegram-канале, что ФСБ России запустила чат-бот для доносов на людей с «антироссийскими настроениями», спустя некоторое время пост был удален.

Чат-боты были созданы во «ВКонтакте» и Telegram.

В правительстве заявляли, что через этот бот белгородцы смогут «передать важную для безопасности информацию», в том числе о людях, которые «находятся на территории РФ (включая новые регионы) и передают или передавали информацию о расположении ВС России», «распространяют запрещенные в РФ флаги, шевроны, эмблемы и символы».

Кроме того, в бот можно пожаловаться на людей, которые «пытаются дестабилизировать обстановку в РФ и работают на СБУ или другие формирования киевского режима», «занимаются организацией диверсии на территории РФ», а также «находятся на территории России и открыто показывают антироссийские настроения».

В белгородском правительстве заверили, что поступившая через чат-бот информация будет передана региональному ФСБ.

До этого сообщалось, что автора доносов на звезд Виталия Бородина лишили статуса адвоката.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».