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В РСТ объяснили любовь россиян к приключенческому туризму на Алтае

Вице-президент РСТ Барзыкин: Алтай привлекает россиян множеством маршрутов

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Денис Туев/фотоконкурс «Россия — коллекция впечатлений»

У россиян растет спрос на активный отдых, а Республика Алтай, согласно недавно проведенному исследованию, стала самым популярным направлением для приключенческого туризма. Это объясняется любовью жителей страны к горам, а также большим количеством глэмпингов в регионе, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Алтайский край — он привлекает, он манит, так же, как и Республика Алтай. И там расположено немало маршрутов, — объяснил Барзыкин телеканалу «360». — Есть и приюты, глэмпинги. Их уже более 400 в России, и система поддержки их развивается ежегодно».

Россия входит в топ-5 стран по богатству природно-рекреационных ресурсов, отметил вице-президент РСТ. Желающие могут найти практически любой вид отдыха, так как природа в стране подарила отрасли много конкурентных преимуществ, подчеркнул он.

Алтай — не единственное направление, где в последние годы активно развивается туризм. Также в числе направлений, на которые растет спрос, — Ставропольский и Краснодарский края, Северный Кавказ и другие. Причем в России растет количество пешеходных маршрутов на фоне роста спроса на активный отдых, подчеркнул эксперт. Чаще всего туристы пользуются услугами проводников и инструкторов, добавил он.

Напомним, судя по результатам бронирований, отдых в горах вошел в топ популярных направлений для россиян на предстоящую зиму. Так, в тройке лидеров оказался поселок Эсто-Садок рядом с горнолыжными курортами. Первые два места традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург.

Россиянам ранее посоветовали отдохнуть в ноябре в Астрахани, Волгограде и Дербенте.

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