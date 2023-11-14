Назван напиток, который поможет справиться с бессонницей

Одним из самых лучших средств для борьбы с бессонницей является чай тулси, рассказала «Москве 24» нутрициолог Жанна Тиханычева.

По ее словам, такой чай помогает при проблемах со сном, потому что обладает легким расслабляющим и седативным действием.

«Он благотворно влияет на работу нервной системы. Помогает быстрее заснуть и увеличивает продолжительность глубоких фаз сна. <...> Необходимо заварить одну-две чайных ложки чая в горячей воде, дать настояться 10–15 минут и выпить за один-два часа до сна», — пояснила Тиханычева.

Помимо положительного влияния на качество сна, чай тулси также позволит улучшить защитные функции организма, продолжила нутрициолог. С его помощью можно замедлить процессы старения, нормализовать метаболизм, улучшить деятельность желудочно-кишечного тракта и поднять настроение.

Ученые из медицинского колледжа Биньчжоу до этого обнаружили, что хроническое недосыпание снижает уровень белка плейотрофина (PTN), что приводит к дисфункции нейронов и последующим нейродегенеративным заболеваниям.

Ранее сомнолог оценил пользу благовоний в борьбе с бессонницей.