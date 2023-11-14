В Ленобласти поездка пары закончилась стрельбой и тараном патрульной машины

В Ленобласти женщина пострадала в погоне с участием пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Коммунар. Мужчина на машине марки Volvo предложил знакомой покататься, и она согласилась. Во время движения россиянин привлек внимание сотрудников ГИБДД, но на их призывы остановиться не реагировал.

Инспекторы выстрелили в колеса машины, но несмотря на это водитель продолжал ехать по дороге. В какой-то момент мужчина все же остановился, но столкнулся с патрульным автомобилем и скрылся с места.

Женщина, которая находилась в машине дебошира, получила незначительную травму руки, ее отпустили.

В этот же день сотрудники ГИБДД вычислили дебошира и последовали за ним. Во время погони он снова не хотел останавливаться, поэтому инспекторы снова стали стрелять по шинам. Мужчина снова пытался протаранить машину, но его остановили и задержали.

Выяснилось, что он был неоднократно судим.

Ранее вылетевший за пределы аэродрома самолет протаранил автомобиль.