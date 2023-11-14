Алабай сорвался с цепи и набросился на детей

В Полевском пес, сорвавшийся с цепи, напал на двух братьев, которые гуляли по улице. Об этом сообщают «Вести Урал».

Инцидент произошел в частном секторе в Полевском, домашний пес сорвался с цепи, выбежал на улицу и напал на проходившего мимо мальчика, который гулял с младшим братом. От агрессивного алабая братьев спас проезжавший мимо автомобилист.

Восьмилетнего мальчика госпитализировали с рваными ранами, ему пришлось наложить несколько швов. По словам местных жителей от укусов этого же алабая пострадали еще несколько человек.

Владелец держит собаку на участке для охраны, после случая нападения на детей агрессивного пса заперли в одной из построек на участке. Проверку произошедшего проводят правоохранительные органы.

Ранее собака вцепилась в лицо девочке в Югре и разодрала ей губу и подбородок.