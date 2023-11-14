Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алабай сорвался с цепи и набросился на детей

В Свердловской области алабай сорвался с цепи и напал на детей

close
100%
Shutterstock

В Полевском пес, сорвавшийся с цепи, напал на двух братьев, которые гуляли по улице. Об этом сообщают «Вести Урал».

Инцидент произошел в частном секторе в Полевском, домашний пес сорвался с цепи, выбежал на улицу и напал на проходившего мимо мальчика, который гулял с младшим братом. От агрессивного алабая братьев спас проезжавший мимо автомобилист.

Восьмилетнего мальчика госпитализировали с рваными ранами, ему пришлось наложить несколько швов. По словам местных жителей от укусов этого же алабая пострадали еще несколько человек.

Владелец держит собаку на участке для охраны, после случая нападения на детей агрессивного пса заперли в одной из построек на участке. Проверку произошедшего проводят правоохранительные органы.

Ранее собака вцепилась в лицо девочке в Югре и разодрала ей губу и подбородок.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий