В Москве пассажир попал в больницу после того, как ушел в тоннель метро

В московском метро пассажир попал под поезд после того, как спрыгнул на пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел на станции «Багратионовская». Пассажир спрыгнул с платформы, пошел в тоннель и там столкнулся с прибывающим поездом. Человека оперативно достали из-под состава, о состоянии пострадавшего не сообщается.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Как сообщает MK.RU, гражданина госпитализировали. Ситуация с пострадавшим незначительно повлияла на движение поездов. Вскоре после инцидента график движения транспорта восстановили.

Ранее в Петербурге трое работников маркетплейса подрались с инспектором у станции метро.