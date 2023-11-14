Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве пассажир попал в больницу после того, как ушел в тоннель метро

В Москве пассажир метро ушел в тоннель и попал под поезд

close
100%
РИА «Новости»

В московском метро пассажир попал под поезд после того, как спрыгнул на пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Инцидент произошел на станции «Багратионовская». Пассажир спрыгнул с платформы, пошел в тоннель и там столкнулся с прибывающим поездом. Человека оперативно достали из-под состава, о состоянии пострадавшего не сообщается.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Как сообщает MK.RU, гражданина госпитализировали. Ситуация с пострадавшим незначительно повлияла на движение поездов. Вскоре после инцидента график движения транспорта восстановили.

Ранее в Петербурге трое работников маркетплейса подрались с инспектором у станции метро.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий