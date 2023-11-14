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В России сравнили стандарты международного наблюдения за выборами

В России представили итоги сравнения наблюдающих за выборами организаций

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Depositphotos

Только в двух из пяти международных организаций, осуществляющих международное наблюдение за выборами, проработана наиболее глубокая и качественная методика оценки результатов наблюдения, сообщает аналитический доклад Российского общественного института избирательного права (РОИИП).

«На сегодняшний день, институт международного наблюдения продолжает активно развиваться, однако в мире, в частности в ООН, до сих пор не выработаны единые критерии, принципы и стандарты международного наблюдения», – сообщается в докладе.

На основе сравнительного анализа деятельности пяти организаций по международному наблюдению за выборами (СНГ, ШОС, ОАГ, АС, ОБСЕ) в докладе подчеркивается, что наиболее глубоко и качественно методика оценки результатов наблюдения проработана в нормативных актах СНГ и ОАГ. Более того, утвержденная методология с критериями получения оценки отсутствует в ШОС и ОБСЕ.

«Но если ШОС никогда не претендовало на оценку соблюдения государством демократических стандартов организации и проведения выборов, а также исполнению взятых на себя обязательств, то БДИПЧ ОБСЕ только этим и занимается по результатам мониторинга», – утверждают аналитики РАИИП.

Также результаты исследования показали, что не все межгосударственные и межправительственные организации отличаются однородностью ключевых принципов наблюдения. В частности, отмечается, что БДИПЧ ОБСЕ имеет самую слабую и размытую нормативную базу, связанную с методикой оценки национальных электоральных процедур.

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