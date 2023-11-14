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Стало известно, сколько заплатили Треповой за теракт против Татарского

Mash: Дарье Треповой заплатили 195 тыс. рублей за теракт против Татарского

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Подозреваемой в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), заплатили за преступление 195 тыс. рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, деньги Треповой переводили с Украины на ее криптокошелек, который она завела специально для получения средств от кураторов. Уточняется, что после этого девушка переводила биткоины в рубли и скидывала на свою банковскую карту. Деньги поступали с декабря 2022-го по март 2023 года.

Как пишут журналисты, большую часть денег Трепова потратила на аренду квартир в Петербурге и Москве, съем гостиниц, приобретение мобильных телефонов и поездку в Москву на лекцию Татарского. «Работа» на украинцев была для подозреваемой в теракте единственным источником дохода.

Теракт против военкора Татарского произошел 2 апреля этого года в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В его осуществлении подозревают Дарью Трепову, которую 13 ноября признали вменяемой.

Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дарьи Треповой.

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