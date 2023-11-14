В России выросло число случаев коронавируса

Число случаев коронавируса в России возросло за неделю. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за неделю в стране зарегистрировали 43 тыс. случаев COVID-19. Это на 22% больше, чем на прошлой неделе.

До этого стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по лечению COVID-19. Отныне относит людей старше 65 лет к группе умеренного, а не высокого риска, как было до сих пор.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что существующие российские тесты на COVID-19 успешно выявляют его новый штамм «пирола». Она призвала всех россиян, у кого появились симптомы ОРВИ, сделать тесты на ковид и на грипп. Заболевшим необходимо оставаться дома, вызвать врача и не заражать окружающих. Кроме того, она напомнила, что преодоление болезни «на ногах» повышает риск осложнений.

Заразиться вариантом коронавируса «пирола» можно в общественных местах и закрытых помещениях, хотя вероятность этого пока невелика, отмечал иммунолог Николай Крючков.

Ранее Депздрав Москвы опроверг данные о росте числа госпитализаций из-за ковида.