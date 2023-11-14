Врач рассказала, кто рискует столкнуться с инсулинорезистентностью и диабетом

Инсулинорезистентность, при которой появляется устойчивость к действию инсулина, может спровоцировать развитие сахарного диабета 2-го типа, патологий сердца, сосудов и некоторых других заболеваний. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказала врач-эндокринолог ИНВИТРО-Воронеж Елена Киселева.

Она уточнила, что такое состояние характерно не только для людей с лишним весом, но и для людей с нормальной массой тела.

«Есть такое понятие, как скрытое ожирение. Если сделать биоимпедансное исследование состава тела внешне стройному человеку, то в ряде случаев можно увидеть, что при нормальных показателях индекса массы тела и окружности талии будет повышен процент жировой массы в организме, что относится к риску формирования инсулинорезистентности», — отметила врач.

Чтобы скорректировать это состояние и снизить устойчивость к инсулину, эксперт советует нормализовать массу тела, изменить пищевые привычки и регулярно заниматься физической активностью. Кроме того, необходимо устранить дефицит питательных веществ, витаминов и минералов.

«Важно помнить, что при подозрении на инсулинорезистентность нужно обратиться за консультацией к врачу, который назначит обследование и при необходимости определит курс лечения», — заключила Киселева.

Британский эксперт по гигиене сна Стив Пейн до этого рассказал, что результаты нового исследования показывают: хронический недостаток сна может быть связан с более высоким уровнем гемоглобина. Это означает, что бессонница может вызвать инсулинорезистентность.

Ранее эксперт назвал продукт, полезный для людей с сахарным диабетом.