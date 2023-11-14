Грузовой поезд сошел с рельсов в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным СМИ, движение кольцевой электрички между станциями Почайна и Святошино временно приостановлено. Там пояснили, что восстановительные работы продлятся примерно до 10:00 (11:00 мск).

До этого в Рязанской области грузовой поезд сошел с рельсов. После случившегося Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело.

По данным следователей, самодельное взрывное устройство сработало на 190-м километре третьего главного пути перегона «Рыбное — Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. Это произошло 11 ноября в 7:12 мск. В результате 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, 15 из них получили повреждения. Состав ехал от станции «Титан» Октябрьской железной дороги до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги.

Ранее в Екатеринбурге поезд на высокой скорости сбил автомобиль.