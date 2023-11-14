Россиянка обвинила бывшего мужа в изнасиловании их дочери

Жительница Красносельского районе Петербурга обвинила бывшего мужа в изнасиловании 10-летней дочери. Об этом сообщает «78.ru».

В правоохранительные органы обратилась жительница Петербурга, 39-летняя женщина сообщила, что ее 10-летнюю дочь изнасиловал родной отец. По словам заявительницы, девочка находилась у него в гостях в квартире в Красносельском районе города.

Местонахождение подозреваемого устанавливается, обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Ранее россиянин угрожал бывшей жене и дочери топором и получил полтора года принудительных работ.