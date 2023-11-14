«Женщин бил и будет бить»: россиянин набросился на девушку в очереди на заправке

На Сахалине местная жительница пострадала из-за конфликта в очереди на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Инцидент произошел 13 ноября на одной из АЗС острова. По словам девушки на Honda Grace, она стояла в очереди к колонке, когда перед ней попыталась встроиться Daihatsu Terios Kid. Водительница пояснила, что мужчина на Daihatsu и пассажиры его авто «громко смеялись и показывали на нее пальцами», а также «крыли ее матами». Девушка вышла из машины и вступила в словесную перепалку с другим водителем, также она написала пальцем на его машине нецензурное слово, что привело к эскалации конфликта.

«Агрессор выскочил и ударил меня кулаком по лицу так, что я потеряла сознание. <...> Выезд с АЗС хаму перегородили. На место вызвали полицию и скорую помощь. Мужчина смотрел, как меня сажают в машину скорой, и кричал на матах, что женщин бил и будет бить», — поделилась пострадавшая.

Врачи диагностировали девушке сотрясение мозга, гематому. Также пострадавшая потеряла зуб. Она подала заявление в полицию.

Нападавший также написал заявление в правоохранительные органы. По словам мужчины, его избили знакомые потерпевшей, которые приехали на АЗС, когда девушку забирала «скорая». У мужчины рассечена бровь.

Ранее в Казани конфликт из-за криво припаркованного автомобиля закончился стрельбой.