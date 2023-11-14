Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Собака вцепилась в лицо девочке в Югре и разодрала ей губу и подбородок

В ХМАО собака напала на девочку и разодрала ей лицо

В Сургутском районе ХМАО собака набросилась на ребенка возле магазина, пес разодорал девочке губу и подбородок. Об этом сообщается в группе «Когалым» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Федоровском и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика группа детей подходит к собаке возле магазина, одна из девочек начинает гладить и обнимать животное, пес в ответ бросается на ребенка и кусает его за лицо.

Спустя некоторое время из магазина вышла хозяйка собаки и забрала пса. Личность владельца собаки устанавливается.

Ранее питбуль без намордника набросился на женщину с собакой в Тюмени.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий