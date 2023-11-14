Собака вцепилась в лицо девочке в Югре и разодрала ей губу и подбородок

В Сургутском районе ХМАО собака набросилась на ребенка возле магазина, пес разодорал девочке губу и подбородок. Об этом сообщается в группе «Когалым» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в поселке Федоровском и попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах ролика группа детей подходит к собаке возле магазина, одна из девочек начинает гладить и обнимать животное, пес в ответ бросается на ребенка и кусает его за лицо.

Спустя некоторое время из магазина вышла хозяйка собаки и забрала пса. Личность владельца собаки устанавливается.

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