В ХАМАС прокомментировали ситуацию с заложниками

Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Халиля аль-Хайи заявил, что движение готово отпустить 100 удерживаемых в секторе Газа заложников, список которых представил ему Израиль, при условии прекращения огня, необходимого для определения местонахождения 50 из них. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, израильская сторона представила список из 100 имен заложников. ХАМАС ответил посредникам, что в движении знают местонахождение только 50 из них и им нужен режим прекращения огня, чтобы найти остальных.

До этого представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС бригад «Аль-Кассама» Абу Убейда заявил, что группировка готова освободить до 70 израильских заложников в обмен на пятидневное перемирие.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.