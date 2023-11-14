Россиянам назвали нестандартные способы экономить на еде

Один из действенных способов экономить на еде — совершать покупки в магазине под динамичную музыку. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый консультант сервиса «ПриЕм» Ирина Коннова.

«В супермаркетах часто играют медленные, умиротворяющие мелодии. Считается, что они побуждают нас проводить у полок с продуктами больше времени и делать больше ненужных покупок. Чтобы избежать этого эффекта, совершайте покупки в наушниках», — объяснила эксперт.

По бюджету сильно «бьют» и нездоровые перекусы. По словам Конновой, люди обманывают себя, когда ради экономии покупают кофе с булочкой вместо полноценного обеда в столовой или простого блюда в недорогом кафе. Средний капучино с круассаном обойдется примерно в 350 рублей и не позволит наесться, в отличие от сбалансированного приема пищи, купленного за те же деньги.

«Обычно эксперты советуют готовить дома, чтобы тратить на еду меньше, но я позволю себе не согласиться с этим. Во-первых, продумывание меню на неделю, покупка продуктов и готовка занимают немало времени, которого при современном темпе жизни не хватает даже на полноценный отдых и сон. Во-вторых, затраты на поход в магазин не ограничиваются теми, которые отражены в чеке. Сюда же можно отнести оплату бензина, например. Чтобы избежать лишних трат, можно попробовать покупать готовые рационы», — сказала она.

Финансовый консультант также рекомендовала не покупать товары впрок.

«Как правило, предложения по типу «Купите два предмета и получите третий в подарок» выглядят заманчиво. На самом деле они побуждают нас приобрести больше товара, чем необходимо. Если речь идет о скоропортящейся еде, велика вероятность, что вы не успеете ее съесть и окажется, что потратились зря. Лучше покупать ровно столько продуктов, сколько вам нужно в данный момент, и ходить в магазин по необходимости», — добавила эксперт.

Немало денег мы попросту «выкидываем», когда покупаем больше продуктов, чем нам требуется. Эксперт советует использовать на кухне приемы, которые смогут продлить продуктам питания срок жизни. Она предложила делать заготовки из зелени и оливкового масла и хранить эту импровизированную приправу в морозильной камере.

«Большинство лишних трат связано с отсутствием времени на «осознанный» поход в магазин. Когда мы торопимся, у нас нет возможности внимательно читать этикетки и анализировать промоакции», — пояснила финансовый консультант.

Коннова также рекомендовала не ходить в магазин с детьми. «Детскому «хочу» гораздо сложнее противостоять, чем собственному. Чтобы избежать импульсивных покупок ходите в магазин в одиночку», — резюмировала она.

Ранее эксперты указали на снижение интереса россиян к покупке готовой еды.