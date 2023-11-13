Сотрудник МВД попытался украсть лифт из жилого дома вместе с приятелем и попал на видео

В Перми сотрудник полиции захотел украсть лифт и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Попытка похищения разобранного лифта произошла в многоэтажке на улице Юрша. Недавно в шахту установили новый подъемник, а старый разобрали и оставили у входа в подъезд.

9 ноября двое мужчин решили присвоить пришедший в негодность лифт и стали складывать детали в автомобиль. Но в процесс вмешался председатель местного ТСЖ. Он вызвал полицию, но решил не дожидаться приезда правоохранителей и самостоятельно задержал одного из воров.

Второму удалось сбежать, но на него и его подельника уже возбудили уголовное дело. Также выяснилось, один из подозреваемых работает в полиции. Беглеца разыскивают коллеги, пока его местонахождение не установлено.

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