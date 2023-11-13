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«Роснефть» выпустит книгу об исследованиях на Крайнем Севере

В павильоне «Роснефти» на ВДНХ презентуют книгу «Открывая Арктику заново»

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Пресс-служба «Роснефти»

В павильоне компании «Роснефть» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 14 ноября состоится презентация книги «Открывая Арктику заново. 10 лет исследований региона», сообщается на сайте компании.

«Совместный проект «Роснефти» и «Иннопрактики» посвящен 10-летию исследовательской деятельности компании на Крайнем Севере. В книге рассказывается об арктических научных проектах «Роснефти», реализованных совместно с ведущими институтами Российской Академии Наук, Росгидрометом, «Иннопрактикой», а также вузами-партнерами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятии поучаствуют директор Департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали, директор по исследованиям и разработкам «Иннопрактики» Владимир Лакеев, а также ученые Арктического научного центра «Роснефти» и Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Они расскажут об уникальных экспедициях компании в Арктике, а также подведут итоги ледовых и гидрометеорологических исследований Крайнего Севера.

Кроме того, в рамках мероприятия будет проведен тематический квиз, который посвящен Арктике. Его победитель получит в подарок книгу «Открывая Арктику заново».

Как уточнили в «Роснефти», компания реализует самую масштабную с советских времен программу исследований Арктики. Так, 2012 года было проведено более 40 научных экспедиций в пяти морях региона и собран о нем уникальный пласт информации. При этом проводятся геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования в сотрудничестве с ведущими научными институтами страны.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ 4 ноября и продлится вплоть до 12 апреля 2024 года. Свои экспозиции представили 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

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