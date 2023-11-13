Трехмесячного младенца нашли брошенным на автомобильной парковке

На юге Франции женщина оставила своего трехмесячного сына на автомобильной парковке и не смогла объяснить свой поступок. Об этом пишет Actu17.

Пострадавшего нашли на парковке посреди ночи. Когда на место прибыли спасатели, они заметили поблизости 36-летнюю женщину. После того, как она заявила, что это ее ребенок, полицейские задержали ее.

Живой и здоровый ребенок, которого обнаружил лежащим на земле случайный прохожий, был доставлен в больницу. Его предполагаемую мать также госпитализировали. По имеющейся информации, женщина, страдающая психическими расстройствами, не смогла объяснить свои действия в полицейском участке.

Правоохранители начали расследование.

Ранее раздетого двухлетнего ребенка нашли в подъезде многоэтажки в Мордовии.