В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от гриппа

В Московской области продолжается вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках, а также мобильных комплексах, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«С конца августа в Подмосковье идет масштабная кампания по вакцинации против гриппа. Заболевание опасно осложнениями, к которым может привести. Поэтому я призываю всех, кто еще не привился, сделать прививку. Такой возможностью воспользовались уже более 4 млн человек», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области.