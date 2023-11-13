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Фигурант дела о покушении на Соловьева объяснил мотив преступления

Обвиняемый Дружинин: журналиста Соловьева хотели убить из-за поддержки СВО

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Журналиста Владимира Соловьева планировали ликвидировать из-за его профессиональной деятельности и поддержки спецоперации на Украине. Об этом в зале Второго западного окружного военного суда заявил Максим Дружинин, один из обвиняемых по делу о покушении на телеведущего.

«Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (ликвидировать Соловьева) в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», — приводит слова фигуранта дела РИА Новости.

Дружинин также добавил, что исполнителям покушения в случае его успеха должны были выплатить 1 млн рублей. Такую сумму мужчинам пообещал украинский куратор.

Шесть человек, подозреваемых в подготовке покушения на Соловьева по указке СБУ, задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, обвиняемые принадлежали к неонацистской группировке National Socialism/White Power (NS/WP) (запрещенная в России террористическая организация). Предполагается, что мужчины рассматривали различные варианты устранения телеведущего: закладка бомбы под машину, выстрел из снайперской винтовки и другие.

ФСБ также утверждало, что подозреваемые хотели ликвидировать не только Соловьева, но и гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда «России сегодня» и RT Маргариту Симоньян и ряд других журналистов.

Ранее Соловьеву присвоили звание Героя ДНР.

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